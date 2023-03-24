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Новые информационные слои появились в виртуальных турах по кварталам реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новые информационные слои появились в виртуальных турах по кварталам реновации
Фото: Unsplash

В виртуальных турах по кварталам, строящимся по программе реновации, появились новые информационные слои. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Чтобы сформировать слои и разместить в них инфографику, специалисты по цифровизации использовали данные из готовых проектов планировок территорий кварталов программы реновации, — пояснил он.

При помощи многослойности специалисты смогли добавить в туры огромный пласт информации и оставить четкую визуализацию. Это позволит москвичам сравнить старую и новую застройки и оценить полный масштаб грядущих изменений кварталов на основе утвержденных проектов планировок территорий, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале на портале «Строим просто» был опубликован виртуальный тур по 68-му микрорайону программы реновации в районе Перово. Виртуальный тур позволяет сравнить, каким район был до начала реализации программы реновации и каким он станет после. Посмотреть можно с позиции пешехода и с высоты птичьего полета.

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