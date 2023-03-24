«Надо использовать оружие врага»: Медведев объяснил, почему до сих пор пользуется Twitter

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор пользуется Twitter, доступ к которому в России ограничен. Об этом стало известно в пятницу, 24 марта.

— Что касается Twitter, надо использовать оружие врага. У нас Twitter не запрещен, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушел, то я подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться, — сказал он.

Медведев отметил, что это эффективный ресурс, чтобы донести информацию англоязычным читателям, передает РИА Новости.

Также зампред Совбеза РФ рассказал, что систематически никого не читает в Telegram. Медведев отметил, что интересуется тем, что пишут военные корреспонденты, потому что у них очень часто отражена «суровая правда жизни». Он добавил, что не подписан на анонимные каналы, так как на это нет времени.

Дмитрий Медведев ранее заявил, что его резкие публикации в Telegram связаны с его отношением к недружественным странам. Медведев отметил, что ему часто задают вопрос о том, чем продиктован резкий тон его постов.