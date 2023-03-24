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Приметы и советы

Медведев рассказал, что систематически никого не читает в Telegram

Никита Худяков
Общество
Медведев рассказал, что систематически никого не читает в Telegram
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался, что «просматривает поляну», но систематически не читает кого-либо в Telegram. Об этом стало известно в пятницу, 24 марта.

— Про Telegram-каналы — я, наверное, вас разочарую. Я систематически никого не читаю и ни на кого не подписан. То есть я просматриваю «поляну», такое бывает, или что-то там присылают, — сказал он.

Медведев отметил, что интересуется тем, что пишут военные корреспонденты, потому что у них очень часто отражена «суровая правда жизни». Он добавил, что не подписан на анонимные каналы, так как на это нет времени, передает ТАСС.

Накануне Медведев во время заседания Военно-промышленной комиссии зачитал телеграмму Иосифа Сталина, адресованную одному из оборонных предприятий в 1941 году. Он напомнил, что результаты таких обращений были впечатляющие.

15 марта Минпромторг РФ направил в российское Минобороны список востребованных работников оборонно-промышленного комплекса призывного возраста, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа для предоставления им отсрочки от службы.

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