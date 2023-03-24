Одну из улиц Мелитополя назовут именем Дарьи Дугиной

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Жители Мелитополя поддержали инициативу Общественной палаты (ОП) РФ назвать одну из улиц города именем погибшей в результате теракта журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе ОП.

— Решение принято, одна из улиц получит имя Дарьи Дугиной. Об этом мэр города Галина Данильченко сообщила автору инициативы, первому зампреду комиссии по СМИ и массовым коммуникациям ОП РФ Александру Малькевичу, — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что решение принималось общественным советом, созданным для рассмотрения и подготовки всех предложений. В него вошли историки, краеведы и неравнодушные жители города. Все варианты находились в открытом доступе, передает ТАСС.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Журналистка погибла от взрыва, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» на заминированном автомобиле. «Вечерняя Москва» собрала подробности о трагедии.

Позже стало известно, что подготовка и исполнение убийства были осуществлены украинскими спецслужбами. По версии следствия, исполнительницей стала Наталья Вовк.

ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а потом выезжает в Эстонию.