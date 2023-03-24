Валерий Головченко: Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» помогает развитию сектора ИТ

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В столице стартовал прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации», который поможет найти лучшие идеи для решения городских задач. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Конкурс в этом году станет еще шире — число призовых мест увеличено до 60, призовой фонд вырос в два раза — с 20 до 40 миллионов рублей. Это даст дополнительный стимул для привлечения максимального числа участников, которые хотят предложить свои наработки и проекты, найти заказчиков среди городских структур и компаний, — отметил он.

Регистрация на конкурс продлится до 21 мая, передает агентство городских новостей «Москва».

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации».