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В России ограничили оплату стикерами без PIN-кода на уровне трех тысяч рублей

Араз Салехов
Общество
В России ограничили оплату стикерами без PIN-кода на уровне трех тысяч рублей
Фото: Unsplash

Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам на уровне трех тысяч рублей. Об этом «Известиям» сообщил ее представитель.

— Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода платежная система «Мир» установила на уровне трех тысяч рублей, как и по обычной бесконтактной карте, — говорится в сообщении.

В случае потери стикера его необходимо сразу заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в кредитную организацию, сообщает издание.

Российские банки активно тестируют платежные стикеры для оплаты посредством смартфона. На рынке новый способ оплаты в «одно касание» появится уже в феврале. Он будет особенно актуален для владельцев iPhone. Что такое платежные стикеры, как они работают и насколько безопасны — в материале «Вечерней Москвы».

Кандидат экономических наук Петр Щербаченко недавно рассказал о преимуществах цифрового рубля. По его словам, цифровой рубль обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря использованию современных технологий шифрования и аутентификации.

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