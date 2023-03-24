В России ограничили оплату стикерами без PIN-кода на уровне трех тысяч рублей

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Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам на уровне трех тысяч рублей. Об этом «Известиям» сообщил ее представитель.

— Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода платежная система «Мир» установила на уровне трех тысяч рублей, как и по обычной бесконтактной карте, — говорится в сообщении.

В случае потери стикера его необходимо сразу заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в кредитную организацию, сообщает издание.

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