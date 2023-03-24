Названы три правила, которые помогут преодолеть кризис среднего возраста

Фото: pexels.com / cottonbro

Психолог Павел Раков дал советы, как пережить кризис среднего возраста.

По словам эксперта, после 30 лет кризис среднего возраста грозит почти каждому второму человеку. Диагностировать кризис сразу практически невозможно, люди подходят к нему постепенно.

Чтобы преодолеть это состояние, психолог советует найти новое дело и хобби, чтобы чувствовать свою причастность и полезность. Если человек полезен обществу, его состояние и мироощущение меняется. Также нужно ставить перед собой новые задачи. Многие проблемы появляются именно от безделья. Стоит пойти учиться, получить новый навык или освоить дополнительную профессию, передает «Радио 1».

Снижение уровня энергии, ухудшение настроения и сонливость могут сигнализировать о развитии у человека весенней депрессии, рассказала психолог Анастасия Наталевич, слова которой передает Nation news.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов ранее рассказал о возрасте 55+ и его потенциале для саморазвития.