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Более 10 новых парковок со шлагбаумом откроются в этом году в Москве

Никита Худяков
Город
Более 10 новых парковок со шлагбаумом откроются в этом году в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В этом году в столице планируется открыть не менее 10 новых парковок со шлагбаумом — это порядка 1,5 тысячи мест. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В 2023 году мы введем как минимум 10 новых парковок со шлагбаумом, в том числе девять перехватывающих, также переобустроим восемь действующих парковок, чтобы пользоваться ими стало еще комфортнее. Всего сейчас в Москве 158 парковок со шлагбаумом, 88 из них — перехватывающие, — сказал он.

На данный момент в столице работают парковки с разными тарифами: перехватывающим, почасовым и абонементным. Жители города могут выбрать подходящую и оставить автомобиль рядом с работой, домом или у метро, МЦД и МЦК, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Более 10 новых парковок со шлагбаумом откроются в этом году в Москве Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Помимо этого Ликсутов рассказал, что более 23,7 тысячи граждан воспользовались смартуслугами по автоматическому продлению парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов за три месяца.

Максим Ликсутов Москва Парковки
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