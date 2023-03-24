Андрей Бочкарев: Более 500 таежных деревьев-крупномеров высадят в Кутузовском проезде

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, Кутузовский проезд, 16А/1 Карта всех событий

В рамках благоустройства жилого комплекса в Кутузовском проезде планируется высадить более 40 видов растений, относящихся к русской тайге. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Инвестор планирует высадить более 500 деревьев-крупномеров, 70 процентов из которых составят хвойные породы. Всего в рамках благоустройства будет высажено 43 различных вида растений, преимущественно относящихся к экосистеме русской тайги, — сказал он.

По словам заммэра, на территории комплекса будут высажены ели, туи, сосны, клен, а также десятки других кустарников. Хвойные растения будут оставаться зелеными на протяжении всего года. Также в рамках благоустройства будет создано несколько зон для проведения праздников и спокойного уединенного отдыха.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что создание безопасной и комфортной среды является одной из основных задач столичных властей. Она отметила, что благоустроенная территория будет доступна не только жителям комплексов, но и остальным горожанам.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что реконструкция участка Крутицкой набережной между Новоспасским мостом и Симоновской набережной завершится до конца года. Там также появится дорога с двумя полосами движения в каждом направлении.