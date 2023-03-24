Генпрокуратура поддержала идею о передаче данных о психически больных в полицию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Генеральная прокуратура России поддержала идею о передаче данных о психически больных людях из системы здравоохранения в полицию. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Ирина Ребрина.

— Мы также выступили за то, чтобы органы МВД информировались о психически нездоровых гражданах, — сказала она.

В частности, речь идет о присмотре за такими гражданами со стороны специальных уполномоченных органов. Ребрина напомнила, что еще в октябре Генпрокуратура писала в комиссию по защите прав несовершеннолетних после другой проверки — о сексуальном насилии в отношении детей, сообщает ТАСС.

В последнее время участились сообщения о том, что учителей в школах, лицеях или на платных курсах уличают в сексуальных преступлениях в отношении малолетних детей. Последний случай, о котором стало известно, произошел в четверг, 2 марта, в одной из столичных школ. 61-летнего преподавателя по шахматам уличили в педофилии: на него классному руководителю пожаловалась 9-летняя ученица. О том, как определить педофила, почему его сложно поймать, а также как защитить от него своего ребенка, — в материале «Вечерней Москвы».