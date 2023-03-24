Афганская школьница рассказала о запретах на обучение

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Два года назад представители движения «Талибан»* закрыли афганские школы и запретили девочкам учиться. Афганская школьница Аделя рассказала, что все еще ждет, когда ее обратно позовут на учебу.

— Я все еще жду каждый день, что талибы объявят (об открытии школ — прим. «ВМ») и пригласят нас вернуться в школу. Я тоже хочу получить высшее образование, но не думаю, что они позволят нам учиться в такой ситуации, — передает слова девочки РИА Новости.

В марте прошлого года талибы запретили ученицам средних и старших классов посещать образовательные учреждения.

После прихода «Талибана» к власти часть стран эвакуировала свои дипмиссии из Кабула. Однако нашлись и смельчаки, которые в столь тяжелое время отправились в Афганистан работать. Среди них оказалась российская журналистка, востоковед-афганист Александра Ковальская.

Александра прямо из Кабула дала «Вечерней Москве» интервью, в котором развенчала некоторые мифы и поведала о том, что изменилось в жизни ее любимой страны при новой власти.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом, запрещена в России.