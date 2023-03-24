«Конфликт в загоне баранов»: назван сценарий торговой войны между Францией и Германией

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Конфликт по экономическим вопросам внутри Евросоюза может перерасти в настоящую торговую войну между Францией и Германией. Такое развитие событий выгодно для США. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Ранее журнал Politico сообщил, что между Францией и Германией разгорелся конфликт из-за автомобилей и ядерной энергетики. Так, Берлин заблокировал решение ЕС о запрете продажи внутри сообщества машин с ДВС к 2035 году, а Париж добивается включения атомной энергетики в список чистых технологий.

Собеседник «ВМ» полагает, что на самом деле конфликт носит искусственный характер и спровоцирован Соединенными Штатами, которые с помощью зеленой повестки ослабляют своих потенциальных конкурентов.

— Это конфликт в загоне баранов, где каждый кричит: «Давайте сначала сожрем не меня», — полагает Журавлев. — То есть здесь нет противоречия между экономиками двух стран. Атомная энергетика Франции и автопром Германии никак друг другу не мешают, но и то, и другое мешает США. И каждая из этих стран хочет, чтобы американцы занялись не ей.

Между тем Франция и Германия — две крупнейшие экономики Европы, тесно связанные между собой. Как отметил политолог, каждая из стран имеет свою специализацию: Франция — военную, Германия — гражданскую.

— Так что они взаимно друг у друга покупают. Одни — автомобили, другие — танки и самолеты, — поясняет эксперт.

При этом высшей точкой конфликта может стать введение взаимных торговых ограничений. В Германии, как считает Журавлев, могут запретить некоторые французские товары, а во Франции — немецкие:

— Скорее всего, между Францией и Германией начнется торговая война. Причем по каким-то третьим и четвертым рынкам, не связанным с тем, что сейчас на слуху.

Такое положение дел будет на руку США. Ведь для них откроются новые рынки сбыта.

— США выгодна торговая война между двумя крупнейшими экономиками Европы. Ослабляются потенциальные конкуренты и усиливаются потенциальные союзники, например, Польша, которая находится в очень плохих отношениях с Германией, — заключил Журавлев.

В долгосрочной перспективе борьба за ресурсы между странами Запада может вылиться в полноценную войну. На это, в частности, уже обратила внимание японская газета Mainichi Shimbun. В недавней статье издания утверждается, что США, Япония и Европа в будущем будут «конкурировать за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию».