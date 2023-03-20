«Пропагандистская истерика»: политолог Буневич раскрыл смысл слов посла о вступлении Польши в войну с Россией

Фото: shutterstock

Слова польского посла о вступлении Варшавы в конфликт на Украине — плод «пропагандистской истерики», которая царит в его стране. При этом реальное вовлечение Польши в боевые действия обернутся для нее катастрофой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич.

Накануне посол Польши во Франции Ян Эмерик Ростишевский заявил, что его страна вступит в конфликт на Украине, если та «не сможет отстоять свою независимость». Его слова вызвали скандал в республике. После этого в польском МИД заявили, что дипломата неправильно поняли, и добавили: «поиск сенсаций» в речи посла следует рассматривать «в категориях недоброжелательности».

— Произошедшее лишней раз показывает низкий уровень компетентности польских дипломатов, — отмечает собеседник «ВМ». — Мы должны понимать, что в польском информационном пространстве постоянно звучат какие-то антироссийские и проукраинские заявления, в том числе призывы к тому, чтобы как можно активнее помогать Киеву. И вот эта пропагандистская истерика перескакивает с польских журналистов на дипломатов.

Между тем польские власти регулярно сообщают об очередных поставках оружия на Украину. Так, 16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Киеву четыре истребителя МиГ-29.

Однако в информационную повестку Польши «вторгаются» и более радикальные заявления. Например, в январе генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак призвал мобилизовать украинских беженцев.

— Если мы посмотрим на заявления отставных польских политиков и военных, там звучат какие-то совершенно неадекватные призывы к каким-то активным действиям, — говорит Буневич. — Разумеется, если польское руководство решится участвовать в конфликте на Украине, то это будет иметь совершенно катастрофические последствия для самой Польши.

При этом, как отмечает советник директора РИСИ, внутри польского общества нет консенсуса по вопросу поддержки Украины. Так, в этом месяце стало известно, что Польша планирует вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам 500 тысяч долларов. А местные художники изобразили Владимира Зеленского в образе прожорливой саранчи, написав, что он «продолжает пожирать деньги Запада в обмен на жизни тысяч невинных людей».

— В польском обществе нет никакого единства по всем вопросам, будь-то отношения с ЕС, внутренняя или внешняя политика, — рассказывает Буневич. — В случае с Украиной им непонятно, что делать. Конечно, в Польше есть адекватные люди, которые понимают, что конфликт идет у польских границ и вовлекаться в него не в интересах страны. Но таких людей мало, и на них навешивают клеймо «пятой колоны» и «агентов Путина».