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Собянин: Искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта

Араз Салехов
Город
Собянин: Искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Искусственный интеллект, внедренный в московскую систему здравоохранения, теперь находит признаки ишемического инсульта. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уже три года Центр диагностики и телемедицины тестирует технологии компьютерного зрения. Эксперимент проходит успешно, — сказал он.

За период своего существования в Центре начали использовать 10 оригинальных национальных стандартов по ИИ в здравоохранении. По словам главы города, на текущий момент нейросети ищут патологии по 20 клиническим направлениям. Такая инициатива помогает московским врачам быстрее определять недуг и составлять своевременное лечение, написал Собянин в своем Telegram-канале.

15 марта заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на сегодняшний день столичные врачи-рентгенологи могут пользоваться 44 сервисами искусственного интеллекта. В столице также разработали референс-центр, где врачи-рентгенологи ежедневно описывают в неделю более 80 тысяч результатов КТ, МРТ, маммограмм и рентгенологических снимков.

Медицина Искусственный интеллект Москва Сергей Собянин
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