Песков заявил, что в Кремле «никто не поседел» от поездки Путина в Мариуполь

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин постоянно контролирует ситуацию в новых регионах, поездка в Мариуполь для личных впечатлений естественна, никто «не поседел». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 24 марта.

— Развитие, восстановление новых территорий — конечно, это та тема, которая круглосуточно находится под контролем президента, поэтому он принял решение лично это все посмотреть на месте. Это вполне естественно, собственно, Путин всегда так делает, — пояснил он.

На вопрос о том, беспокоились ли в Кремле за безопасность российского лидера, Песков ответил, что «никто не поседел», передает РИА Новости.

Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал главе государства, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте.

Президент в ходе своей поездки пообщался с вернувшимися в город жителями. Граждане поделились, что видели Путина только по телевидению. На что глава государства ответил: «Надо начинать знакомиться поближе».