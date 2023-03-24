Ученые расшифровали ДНК Бетховена и узнали причину его смерти

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Ученым из США и Европы удалось расшифровать ДНК композитора Людвига ван Бетховена. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает издание Current Biology.

В течение долгого времени причиной смерти композитора считали цирроз. Известно, что Бетховен страдал от проблем с желудком, кишечником и слухом на протяжении всей жизни, а также пережил несколько приступов желтухи.

Команда ученых провела исследования волос композитора, добытых из частных коллекций и музеев. Генетикам не удалось определить причину заболеваний желудка и глухоты, однако выяснилось, что у Бетховена был гепатит В.

Исследователи установили, что композитор часто употреблял алкоголь, что могло усугубить течение гепатита и цирроза, а также привести к летальному исходу. Ученые склоняются, что именно интоксикация стоила Бетховену слуха, передает Пятый канал.

Недавно ученым из Сингапура и Германии впервые в истории удалось восстановить клетки почки, поврежденной из-за хронического заболевания. Для этого специалисты выполнили блокировку одного из иммунорегулирующих белков. Этот процесс можно блокировать с помощью антитела белка. При его введении в организм клетки почечных канальцев разрастаются, начинается их постепенное восстановление, проходит воспалительный процесс.