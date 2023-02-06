Ученым из Германии и Сингапура впервые удалось восстановить клетки почки

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Клетки почки, поврежденной из-за хронического заболевания, впервые в мире удалось восстановить ученым из Германии и Сингапура, сообщает МИР 24.

Для этого специалисты выполнили блокировку одного из иммунорегулирующих белков. Речь идет о белке интерлейкин-11 (IL-11). Специалисты сообщили, что этот белок запускает цепочку молекулярных процессов, приводящих к фиброзу и нарушению работы почек.

Этот процесс можно блокировать с помощью антитела белка. При его введении в организм клетки почечных канальцев разрастаются, начинается их постепенное восстановление, проходит воспалительный процесс. В итоге орган снова становится здоровым.

Предполагается, что данное открытие позволит усовершенствовать методы лечения пациентов с больными почками.

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