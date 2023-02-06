Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ученым из Германии и Сингапура впервые удалось восстановить клетки почки

Ирина Игнатенко
Общество
Ученым из Германии и Сингапура впервые удалось восстановить клетки почки
Фото: Pixabay

Клетки почки, поврежденной из-за хронического заболевания, впервые в мире удалось восстановить ученым из Германии и Сингапура, сообщает МИР 24.

Для этого специалисты выполнили блокировку одного из иммунорегулирующих белков. Речь идет о белке интерлейкин-11 (IL-11). Специалисты сообщили, что этот белок запускает цепочку молекулярных процессов, приводящих к фиброзу и нарушению работы почек.

Этот процесс можно блокировать с помощью антитела белка. При его введении в организм клетки почечных канальцев разрастаются, начинается их постепенное восстановление, проходит воспалительный процесс. В итоге орган снова становится здоровым.

Предполагается, что данное открытие позволит усовершенствовать методы лечения пациентов с больными почками.

Ранее группа ученых из Гарвардского университета впервые повлияла на процесс старения лабораторных мышей. Им удалось добиться появления признаков омоложения на молекулярном и тканевом уровнях, передает ФАН.

До этого стало известно, что ученый из Московского физтеха Максим Никитин совершил научный прорыв мирового уровня. Он открыл новый механизм хранения информации в ДНК.

Здоровье Медицина Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте