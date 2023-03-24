У жителя Подмосковья развилась пневмония из-за неудачно съеденного куриного позвонка

Фото: Пресс-служба Минздрава Московской области

Московская область, Воскресенск, Гражданская улица, 2А Карта всех событий

В Подмосковье местный житель подавился куриным позвонком, из-за чего у него развилась пневмония. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в пятницу, 24 марта.

По данным ведомства, 60-летний мужчина проглотил кость примерно за месяц, однако пошел к врачам только после появления осложнений — у него диагностировали пневмонию.

Рентген грудной клетки и КТ-исследования показали, что в бронхах у пациента находится инородное тело: куриный позвонок, который впился острыми краями в стенки главного левого бронха, тем самым вызвав воспаление мягких тканей.

Врачи в срочном порядке провели сложную эндоскопическую операцию. Для ее проведения пришлось применять наркоз и подключать пациента к аппарату искусственной вентиляции легких. При помощи специального оборудования позвонок извлекли.

После проведения операции пациенту назначили антибактериальную терапию. В данный момент мужчина чувствует себя хорошо, его выписали из больницы.

Другой житель Подмосковья обратился к врачам из-за болезненных приступов кашля. Выяснилось, что подросток вдохнул канцелярскую кнопку, которую он держал во рту, когда упал со стула.