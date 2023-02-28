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Приметы и советы

Подмосковные врачи вытащили кнопку из легкого подростка

Степан Жирнов
Общество
Подмосковные врачи вытащили кнопку из легкого подростка
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Врачи Московского областного научно­-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского вытащили из бронха 16-летнего подростка канцелярскую кнопку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения во вторник, 28 февраля.

По данным ведомства, пациент обратился за медицинской помощью из-за сильного болезненного кашля. Оказалось, что в легком у подростка находится канцелярская кнопка. Юноша признался, что держал ее во рту, упал со стула и вдохнул инородный предмет. Лишь спустя некоторое время, когда молодого человека начал беспокоить кашель, который не проходит сам по себе, он обратился к врачам.

При помощи специального прибора бронхоскопа сотрудники медицинского учреждения выяснили, что кнопка глубоко вошла в бронхи и плотно врезалась в стенку. Дополнительные проблемы создавала зернистая ткань, образующаяся при заживлении ран, которой успела покрыться кнопка.

— Ее аккуратно удалили, провели противовоспалительную терапию, после чего извлекли инородное тело из легкого пациента. На данный момент молодой человек чувствует себя хорошо, он был выписан из учреждения, — резюмировали в пресс-службе.

Другая подобная история произошла также в Подмосковье. Пенсионерка из города Химки обратилась в больницу с дискомфортом в животе. Врачи осмотрели пациентку и выяснили, что она уже восемь лет ходит с салфеткой в кишечнике.

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