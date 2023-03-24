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Основатель Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль покинули Россию

Степан Жирнов
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Основатель Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль покинули Россию
Фигурант дела Baring Vostok Майкл Калви / Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль покинули пределы России. Об этом стало известно в пятницу, 24 марта.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, как только с осужденных за растраты сняли меру пресечения в виде запрета определенных действий, они уехали из Российской Федерации.

Американца Майкла Калви обвиняли в растрате 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, он совместно с партнерами убедил акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, в рамках которого банк получил 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group вместо возврата долга.

Прокуратура требовала приговорить Калви к шести годам лишения свободы условно, однако суд принял более мягкое решение.

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