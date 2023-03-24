Диетолог назвала овощи, которые замедляют старение

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Чтобы хорошо выглядеть, необязательно тратиться на дорогие средства, большое количество полезных веществ содержится, например, в свекле и капусте. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

— В свекле содержится очень много бора, марганца и железа — такие микроэлементы играют важную роль в кроветворении и улучшают состав крови, — пояснила специалист.

Кроме того, они повышают иммунитет, улучшают обмен веществ, налаживают пищеварение и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Помимо этого, свекла обладает омолаживающим эффектом. При этом в рационе должны присутствовать не только «корешки», но и «вершки» — листья богаты бета-каротином (провитамином А), которого мало в корнеплодах, пишет газета «Известия».

Врач-косметолог Ольга Забненкова рассказала, какие процедуры по омолаживанию являются самыми эффективными для возраста 45+. Она отметила, что самый коварный возраст для кожи — 42 года, когда количество женских гормонов постепенно начинает угасать, и она со временем теряет свои качества и эластичность.