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Бригады Мосводостока готовы к устранению последствий дождя

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
Бригады Мосводостока готовы к устранению последствий дождя
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Бригады Мосводостока готовы к устранению последствий дождя, который усилит в Москве снеготаяние. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте Мосводостока в социальной сети «ВКонтакте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что городские службы оперативно отвечают на все заявки. По прогнозам синоптиков, выпадет до пяти миллиметров осадков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Бригады Мосводостока готовы к устранению последствий дождя Фото: Официальный сайт мэра Москвы

День метеоролога, который отмечается 23 марта, стал самым теплым с начала сезона, температура воздуха преодолела апрельскую отметку в плюс 10 градусов. Так, на базовой метеостанции ВДНХ к 15:00 воздух прогрелся почти до 12 градусов, а в центральной части столицы, на метеостанции «Балчуг», показатели приблизились к 13 градусам тепла. Однако рекорд по-прежнему держится за 2014 годом, когда столбики термометров достигли отметки 14,6 градуса.

В ближайшие дни в столице будет тепло. Однако не стоит полагать, что в надвигающиеся выходные москвичей ждет безоблачное небо. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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