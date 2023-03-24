Футуролог Курцвейл назвал дату, когда человечество достигнет бессмертия

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В 2030 году человечество достигнет бессмертия. Об этом заявил американский ученый-компьютерщик, изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл.

По его мнению, к этому времени технологии позволят ежегодно продлевать жизнь человека более чем на год. Таким образом люди фактически достигнут бессмертия. Кроме того, Курцвейл уверен, что в 2029 году искусственный интеллект (ИИ) достигнет уровня человеческого интеллекта.

— 2029 год — это точная дата, которую я предсказал, когда ИИ пройдет тест Тьюринга и, следовательно, достигнет человеческого уровня интеллекта, — сказал он.

По его подсчетам, в 2045 году человеческий интеллект сольется воедино с искусственным, приумножив общий интеллект в миллиард раз, сообщает Iflscience.

В общей сложности Курцвейл сделал около 150 предсказаний, более 85 процентов из которых на данный момент уже сбылись.

Прошлый год стал прорывным в сфере искусственного интеллекта. Нейросеть научилась рисовать впечатляющие картины, писать программный код и стихи и даже попыталась доказать научную теорему. О главных достижениях ИИ, а также о том, несет ли его развитие опасность для человека, — в материале «Вечерней Москвы».