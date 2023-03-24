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Материалы уголовного дела высокопоставленных сотрудников ФТС Беглова и Алеева поступили в суд

Степан Жирнов
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Материалы уголовного дела высокопоставленных сотрудников ФТС Беглова и Алеева поступили в суд
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Материалы уголовного дела сотрудников Федеральной таможенной службы генерала Александра Беглова и майора Александра Алеева поступили в суд. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда столицы в пятницу, 24 марта.

В пресс-службе отметили, что оба фигуранта проходят по делу в качестве обвиняемых. Сами сотрудники ФТС в суд еще не доставлены.

Ранее стало известно, что Беглова и Алеева задержали по подозрению в получении взятки в размере 3,8 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому также проходят и два предпринимателя, предложившие сотрудникам ведомства деньги за оказание услуг. Подробнее об этом — в материале «ВМ».

Также известно, что в тот же день по подозрению в получении взятки были задержаны сотрудники ФТС в Санкт-Петербурге.

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