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Приметы и советы

Певица Вера Брежнева сменила имя и стала брюнеткой

Никита Худяков
Общество
Певица Вера Брежнева сменила имя и стала брюнеткой
Фото: Youtube / ШАСТУН

Певица Вера Брежнева подстриглась и перекрасила волосы. Фотографиями в новом образе она поделилась в своих социальных сетях.

41-летняя исполнительница начала выступать не под именем Вера Брежнева, а под псевдонимом Vera. Кроме того, она сменила имидж и стала брюнеткой. Перед камерой певица предстала без макияжа.

Брежнева раскритиковала российскую спецоперацию на Украине. Она стала помогать в разгрузке грузовиков с вещами и продуктами для украинских беженцев в Польше.

В октябре прошлого года Брежнева призналась, что никогда не считала себя украинской певицей. По словам артистки, первое ее выступление в составе музыкального коллектива прошло в Санкт-Петербурге, хотя все девушки там были украинками.

Недавно канал ТВ-3 вырезал сцену с Брежневой из сериала «Мажор». Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак. Телеведущая отметила, что без удаленной сцены сюжет серии теряет смысл. Согласно опубликованному ею видео, телеканал вырезал из серии 40-секундный эпизод с артисткой.

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