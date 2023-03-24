Пенсионерка убила мужа сковородкой в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге пожилая женщина убила мужа сковородкой. Об этом стало известно в пятницу, 24 марта.

По предварительным данным, между 77-летней местной жительницей и ее 76-летним мужем произошел конфликт. Из-за криков пенсионеров соседи вызвали полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили тело мужчины.

По словам женщины, муж издевался над ней и избивал. Женщина потеряла контроль, схватила сковородку и ударила обидчика по голове.

Как сообщил РЕН ТВ, осмотр тела погибшего не выявил признаков насильственной смерти. При этом супругу погибшего госпитализировали из-за резкого ухудшения здоровья. По факту произошедшего ведется расследование.

Другая пенсионерка убила мужа в Москве. Женщина поссорилась с супругом на бытовой почве. В ходе конфликта пожилая женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь, отчего тот скончался на месте.