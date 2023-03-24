«Ничто не вечно»: Мострансавто сдаст на утилизацию более 500 автобусов

Фото: Telegram / Дороги и транспорт МО

Мострансавто сдаст на утилизацию более 500 устаревших и вышедших из строя автобусов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

— Ничто не вечно, даже наши автобусы. Прощаемся с нашими «уставшими» транспортными единицами, — говорится в сообщении.

Утилизация пройдет до июня нынешнего года. В ходе нее Мострансавто сдаст свыше 50 устаревших и вышедших из строя автобусов. Отмечается, что в общей сумме получится более четырех тысяч тонн вторичного материала, передает Telegram-канал «Дороги и транспорт МО».

Столичные власти заключили крупнейший в Европе контракт на поставку одной тысячи электробусов в 2023–2024 годах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на текущий момент в городе функционирует 1055 электробусов.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов рассказал, что в марте формат трансляций улучшат на 4,9 тысячи медиаэкранах в автобусах и электробусах столицы. По его словам, в дальнейшем на медиаэкранах появятся пометки о выходах к ближайшим социальным объектам и пересадках на другие виды транспорта.