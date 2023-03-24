Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ничто не вечно»: Мострансавто сдаст на утилизацию более 500 автобусов

Никита Худяков
Город
«Ничто не вечно»: Мострансавто сдаст на утилизацию более 500 автобусов
Фото: Telegram / Дороги и транспорт МО

Мострансавто сдаст на утилизацию более 500 устаревших и вышедших из строя автобусов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

— Ничто не вечно, даже наши автобусы. Прощаемся с нашими «уставшими» транспортными единицами, — говорится в сообщении.

Утилизация пройдет до июня нынешнего года. В ходе нее Мострансавто сдаст свыше 50 устаревших и вышедших из строя автобусов. Отмечается, что в общей сумме получится более четырех тысяч тонн вторичного материала, передает Telegram-канал «Дороги и транспорт МО».

Столичные власти заключили крупнейший в Европе контракт на поставку одной тысячи электробусов в 2023–2024 годах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на текущий момент в городе функционирует 1055 электробусов.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов рассказал, что в марте формат трансляций улучшат на 4,9 тысячи медиаэкранах в автобусах и электробусах столицы. По его словам, в дальнейшем на медиаэкранах появятся пометки о выходах к ближайшим социальным объектам и пересадках на другие виды транспорта.

Транспорт Подмосковье Утилизация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте