Сын актера Стивена Сигала стал гражданином России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сын голливудского актера Стивена Сигала Доминик вслед за отцом получил гражданство России. Об этом стало известно в пятницу, 24 марта, из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В реестре юридических лиц у Доминика, как и у отца, в графе «Гражданство» теперь указана Российская Федерация. Ранее было неизвестно, есть ли у 33-летнего сына Сигала российский паспорт, передает издание aif.ru.

14 марта Стивен Сигал выступил на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов. Он рассказал о том, что считает себя русским. По словам знаменитости, его отец был русским, а мать была глубоко погружена в культуру нашей страны.

Президент России Владимир Путин 27 февраля подписал указ о награждении Стивена Сигала орденом Дружбы. Страна оценила большой вклад актера в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Несмотря на то, что Сигал часто сталкивается с русофобскими настроениями, он не намерен отказываться от паспорта гражданина РФ.