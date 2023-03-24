Итоги детского конкурса «Стартуем к звездам!» объявят в Москве 14 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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Суперфинал, а затем торжественная церемония награждения победителей VI Открытого всероссийского конкурса детского творчества «Стартуем к звездам!» пройдет в столице 14 апреля. Об этом стало известно в пятницу, 24 марта.

Мероприятие начнется в 15:00 в культурном центре «Салют». В этом году конкурс приурочен к 110-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина.

«Стартуем к звездам!» — детский аналог всероссийского конкурса для ветеранов, военнослужащих ВКС и членов их семей «И звезды становятся ближе». В конкурсе примут участие финалисты от 7 до 16 лет в двух возрастных категориях и в четырех номинациях: «Вокальное искусство», «Хореография», «Инструментальное исполнительство», «Театральная постановка / Оригинальный жанр».

Недавно жителей и гостей столицы пригласили принять участие в конкурсе авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия». Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения педагога Константина Ушинского, 160-летию — ученого Владимира Вернадского и 120-летию — физика Игоря Курчатова.