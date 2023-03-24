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Собянин обозначил сроки завершения строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Араз Салехов
Город
Собянин обозначил сроки завершения строительства Северного дублера Кутузовского проспекта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Северный дублёр Кутузовского проспекта Карта всех событий

Специалисты завершат строительство Северного дублера Кутузовского проспекта в 2023 году. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Москве возводится уникальное, грандиозное сооружение. Это Северный дублер Кутузовского проспекта...«Сити» активно развивается, кругом идет стройка, возводятся высотные здания, и, конечно, району требуется новая дорожная инфраструктура, и люди ждут, пока проект запустится. Так что в этом году проект должен быть закончен, — сказал он.

Данное сооружение разгрузит Можайское шоссе, Кутузовский проспект, МКАД и улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч человек, проживающих в прилегающих районах, цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

В середине марта мэр рассказал о благоустройстве шести районов на западе столицы. По его словам, для удобства жителей там запустили более 50 новых маршрутов городского транспорта, а до конца года власти собираются завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта.

1 марта руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о завершении строительства тоннельного участка Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП). Тоннель поможет автомобилистам попасть с СДКП на внутреннюю сторону МКАД.

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