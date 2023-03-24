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Приметы и советы

Компания Leroy Merlin объявила о намерении продать свои магазины в России

Евгений Жуков
Общество
Компания Leroy Merlin объявила о намерении продать свои магазины в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Французская компания Leroy Merlin, являющаяся одним из крупнейших европейских ретейлеров в сфере отделочных материалов, объявила о намерении продать все свои магазины на территории России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 24 марта, заявлении владельца компании, принадлежащей группе Adeo.

— Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям, — говорится в заявлении.

В материале также отмечается, что после продажи магазинов Leroy Merlin рабочие места для 45 тысяч сотрудников будут сохранены.

В конце января французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила, что прекратит работу на рынке России. В пресс-службе организации пояснили, что такое решение связано с «текущими обстоятельствами», включая растущую сложность операций и нестабильность.

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что в перспективе ряд массмаркетов сможет вернуться в РФ, сменив название. По его словам, компании не хотят терять выгодный рынок, а подобный выход из ситуации приемлем для акционеров ушедших производителей и для экономики России.

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