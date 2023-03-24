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Херш заявил, что приказ Байдена уничтожить «Северные потоки» был наказанием для Шольца

Евгений Жуков
В мире
Херш заявил, что приказ Байдена уничтожить «Северные потоки» был наказанием для Шольца
Фото: shutterstock

Президент США Джо Байден отдал приказ взорвать российские газопроводы «Северный поток» в качестве наказания для федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее отказывался от передачи вооружения украинской армии. Об этом заявил американский публицист Сеймур Херш в интервью китайской газете China Daily.

— После (публичного отказа Шольца в поставках Киеву — прим. «ВМ») в конце сентября он, то есть президент, решил взорвать бомбы. Война на Украине шла нехорошо. Американская война, которую президент Байден так хотел поддержать, к концу осени шла не очень хорошо, — выразил мнение эксперт.

Публицист также заявил, что не знает, было ли это «наказанием» немецкого лидера со стороны американского государства, однако теперь «важный источник энергии Западной Европы оказался перерезан», говорится в статье.

22 марта Херш заявлял, что Шольц с осени прошлого года помогает Вашингтону скрыть причастность страны к взрывам на «Северных потоках».

Схожее мнение о виновниках диверсии выразил и лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, еще до выступления Херша было ясно: за взрывами на трубопроводах стоят американцы.

Джо Байден США Германия Олаф Шольц Северный поток
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