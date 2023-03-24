СК задержал двух предпринимателей по делу замглавы Центрального таможенного управления ФТС Беглова

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Следственный комитет задержал двух предпринимателей по делу замглавы Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда в пятницу, 24 марта.

В ближайшее время мужчинам изберут меру пресечения.

—Задержаны Бережной А. С. и Красногорский Д. Л. В ближайшее время начнется заседание по избранию им меры пресечения, — сказал пресс-секретарь суда.

По его словам, Бережной обвиняется в даче взятки, а Красногорский — в посредничестве во взяточничестве.

Также в пятницу, 24 марта, стало известно, что Беглова и Алеева задержали по подозрению в получении взятки в размере 3,8 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом — в материале «ВМ».

Также известно, что по подозрению в получении взятки были задержаны сотрудники ФТС в Санкт-Петербурге.