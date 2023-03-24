Дептранс: Северный дублер Кутузовского проспекта разгрузит дорогу на 17 процентов

Фото: Анна Быкова

Москва, Северный дублёр Кутузовского проспекта Карта всех событий

Ввод в эксплуатацию северного дублера Кутузовского проспекта позволит разгрузить дорогу на 17 процентов. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Запуск новой дороги улучшит транспортную обстановку для 728 тысяч жителей шести столичных районов: Кунцево, Можайский, Фили-Давыжково, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский.

— Северный дублер Кутузовского проспекта свяжет Московскую кольцевую автодорогу и Третье транспортное кольцо. Поездки по городу станут быстрее и удобнее. Например, время в пути от магистрали М1 до «Москвы-Сити» сократится на 17 минут, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо Кутузовского проспекта, на 16 процентов разгрузится Можайское шоссе и на девять процентов — участок МКАД от М1 до Можайского шоссе. Время в пути в центр по Можайскому шоссе сократится на 23 процента, по проспекту Генерала Дорохова — на 11 процентов, Звенигородскому шоссе — на девять процентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что проект строительства северного дублера должен быть завершен в этом году.