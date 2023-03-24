Совет World Athletics запретил трансгендерам участвовать в турнирах с женщинами

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Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил решение о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в турнирах с женщинами. Об этом заявил глава организации Себастьян Коу.

По его словам, в отличие от атлетов с различиями в половом развитии, трансгендеры не смогут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины. В связи с этим с 31 марта они будут исключены из рейтинга данного вида спорта.

Коу также добавил, что World Athletics в настоящее время занимается созданием рабочей группы по данной теме. При этом одним из полноценных ее членов станет представитель трансгендеров, передает ТАСС.

Кроме того, World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики. Однако спортсмены из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований.

В конце прошлого года президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил о планах по созданию соревнований для трансгендерных спортсменов.