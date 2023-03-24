Правительство РФ утвердило изменения в правилах предоставления субсидий на оплату ЖКХ

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Правительство России утвердило изменения в правилах предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе органа.

— Теперь региональные власти получат право самостоятельно утверждать критерии, на основании которых станет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, — говорится в сообщении.

Решение было принято в результате переговоров с депутатами парламентских фракций. Российское руководство рассчитывает, что законодатели и в дальнейшем будут готовы к эффективному взаимодействию, в частности, обеспечивая обратную связь с гражданами страны, передает официальный Telergam-канал правительства РФ.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что действующие меры поддержки уязвимых категорий граждан сохранятся, а с 1 апреля будут повышены социальные пенсии.

Кроме того, глава российского правительства рассказал, что власти РФ проиндексируют минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5 процента.