В Leroy Merlin опровергли информацию об уходе из России

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Магазины французской компании Leroy Merlin не планируют закрываться на территории России. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила руководитель направления по связям с общественностью компании Лола Сатторова.

— О продаже магазинов речи не идет. Сегодня наша управляющая компания французская Adeo объявила о намерении по передаче управления Leroy Merlin Россия текущему локальному менеджменту, — рассказала Сатторова.

По ее словам, магазины продолжат работу в прежнем режиме. В частности, рабочие места и торговые точки, а также договоренности с партнерами, будут сохранены, передают слова представителя компании «Известия».

Ранее французская компания Adeo, владеющая активами Leroy Merlin, заявила о планах продать свои российские магазины местным менеджерам. При этом более 45 тысяч рабочих мест будут сохранены.

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что в перспективе ряд массмаркетов сможет вернуться в РФ, сменив название. По его словам, компании не хотят терять выгодный рынок, а подобный выход из ситуации приемлем для акционеров ушедших производителей и для экономики России.