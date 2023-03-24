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Ученые выяснили, что кофе не влияет на работу сердца

Евгений Жуков

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые выяснили, что кофе не влияет на работу сердца
Фото: Pixabay / Free-Photos

Новое исследование показало, что употребление кофе с кофеином не оказало существенного влияния на работу сердца у человека. Об этом сообщил научный портал New England Journal of Medicine.

Данный эксперимент проводился с участием сотни добровольцев. Людей снабдили необходимыми гаджетами, которые на постоянной основе отслеживали функционирование сердца, количество пройденных ежедневно шагов, а также режим сна.

Для участия в исследовании отбирались люди младше 40 лет, а само испытание проводилось в течение двух недель. С помощью сообщений от кураторов люди получали инструкции. В них участникам говорили, когда следует выпить кофе, а в какие дни — отказаться от напитка.

Проанализировав полученные данные, ученые обнаружили, что употребление кофе с кофеином не приводит к учащенному сердцебиению. Кроме того, специалисты зафиксировали, что добровольцы делали примерно на 1000 шагов больше в те дни, когда они пили кофе, и спали почти на 40 минут меньше.

Ученые рекомендуют тем, кто подвержен сердечным заболеваниям, попробовать выпить чашку кофе и понаблюдать за своим состоянием. Это связано с тем, что каждый организм по-своему индивидуален, говорится в статье.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, какие продукты помогут взбодриться утром не хуже кофе. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, получить заряд бодрости позволит небольшое количество измельченной корицы, если добавить ее в десерт или любой молочный напиток.

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