Ученые выяснили, что кофе не влияет на работу сердца

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Новое исследование показало, что употребление кофе с кофеином не оказало существенного влияния на работу сердца у человека. Об этом сообщил научный портал New England Journal of Medicine.

Данный эксперимент проводился с участием сотни добровольцев. Людей снабдили необходимыми гаджетами, которые на постоянной основе отслеживали функционирование сердца, количество пройденных ежедневно шагов, а также режим сна.

Для участия в исследовании отбирались люди младше 40 лет, а само испытание проводилось в течение двух недель. С помощью сообщений от кураторов люди получали инструкции. В них участникам говорили, когда следует выпить кофе, а в какие дни — отказаться от напитка.

Проанализировав полученные данные, ученые обнаружили, что употребление кофе с кофеином не приводит к учащенному сердцебиению. Кроме того, специалисты зафиксировали, что добровольцы делали примерно на 1000 шагов больше в те дни, когда они пили кофе, и спали почти на 40 минут меньше.

Ученые рекомендуют тем, кто подвержен сердечным заболеваниям, попробовать выпить чашку кофе и понаблюдать за своим состоянием. Это связано с тем, что каждый организм по-своему индивидуален, говорится в статье.

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