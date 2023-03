Последний эпизод длившегося более 25 лет аниме-сериала Pokemon показали в Японии

Фото: Скриншот видео с YouTube-канала «The Official Pokémon YouTube channel»

Заключительная серия культового аниме-сериала про карманных созданий Pokemon была показана в эфире японского телеканала TV Tokyo в пятницу, 24 марта. В общей сложности сериал длился 26 лет, и насчитывал 25 сезонов и 1 234 серии.

Заключительный эпизод поставил точку в приключениях главного персонажа по имени Эш, которого в японской версии зовут Сатоси, а также его друга — покемона Пикачу. Несмотря на это, уже скоро в Стране восходящего солнца стартует показ нового сериала по мотивам вселенной карманных монстров, который получит название Pokemon Horizons.

Трейлер этого шоу был показан сразу по окончании заключительной серии. Pokemon Horizons познакомит зрителей с новыми главными героями, однако создатели аниме не исключают, что Эш и Пикачу в том или ином виде вновь появятся на экранах, передает ТАСС.

Pokemon — одна из самых известных франшиз современной японской массовой культуры, созданная гигантом медиаразвлечений Nintendo в 1996 году.

