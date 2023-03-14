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Сериал The Last of Us обогнал приквел проекта «Игра престолов» по числу зрителей

Араз Салехов
Общество
Сериал The Last of Us обогнал приквел проекта «Игра престолов» по числу зрителей
Кадр из сериала The Last of Us

В среднем 30,4 миллиона зрителей посмотрели первые шесть эпизодов сериала The Last of Us («Одни из нас») с момента премьеры. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Последняя серия в первом сезоне сериала собрала 8,2 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO. По данным СМИ, несколько серий собрали больше просмотров, чем приквел сериала «Игра престолов» «Дом дракона», который в среднем посмотрели 29 миллионов человек.

Напомним, что сервис «Амедиатека» не покажет в России сериал по популярной компьютерной игре The Last Of Us. Как сообщили представители компании, на территории РФ проект легально не выйдет, по крайней мере одновременно с остальным миром. Никаких дополнительных комментариев, кроме отмены премьеры, представители сервиса не дали. При этом в будущем ситуация все же может измениться. Правообладателем проекта является компания Sony, которая приостановила деятельность в России.

В конце октября российский режиссер Кантемир Балагов сообщил, что снятый им пилотный эпизод сериала The Last Of Us не покажут зрителям. При этом он заметил, что покинул проект больше года назад. По словам Балагова, причиной его ухода являются творческие разногласия с командой, работающей над The Last Of Us.

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