Минпромторг: Новые владельцы Leroy Merlin сохранят персонал и откроют новые магазины

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Владелец французское компании Leroy Merlin принял правильное решение передать активы в России локальному менеджменту. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

— Мы в курсе ситуации с Leroy Merlin, находимся на связи с компанией. Отмечаем, что владелец принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту, — отметил Евтухов.

Он также добавил, что ведомство продолжит внимательно наблюдать за происходящими событиями, а также при необходимости поможет отечественным «управленцам в решении всех возникающих вопросов».

Евтухов отдельно подчеркнул, что сети не только удастся сохранить весь персонал, но и получится открывать новые магазины, передает РИА Новости.

Ранее французская компания Adeo, владеющая активами Leroy Merlin, заявила о планах продать свои российские магазины местным менеджерам. При этом более 45 тысяч рабочих мест будут сохранены. Позже информация о продаже была опровергнута руководством компании.