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Приметы и советы

Полярное сияние может появиться над Москвой и Санкт-Петербургом

Евгений Жуков
Общество
Полярное сияние может появиться над Москвой и Санкт-Петербургом
Фото: Pixabay

В атмосфере планеты Земля прошла крупнейшая за последние несколько лет магнитная буря, из-за чего жители Санкт-Петербурга и Московского региона могли наблюдать полярные сияния. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики сибирского отделения РАН.

В представленном отчете говорится, что 23 марта с 16:00 по московскому времени происходила магнитная буря на уровне от G1 до G3. Пик же был пройден в 02:00 следующих суток. При этом сама буря начала стихать только через десять часов. Таким образом, получилось, что она длилась почти сутки.

В пресс-службе лаборатории назвали прошедшую бурю наиболее крупной за последние несколько лет.

С 23 марта в России началась сильнейшая магнитная буря. Какое влияние это явление оказывает на здоровье человека, «Вечерняя Москва» выясняла у профильных специалистов.

Так, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что магнитные бури не оказывают никакого влияния на человека, если он здоров и его организм работает исправно.

Природа Магнитные бури Ученые
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