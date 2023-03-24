Устранение последствия выхода ручья из берегов проводится в районе Бирюлево

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Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудищи, Проектируемый проезд № 5165 Карта всех событий

На 27-м километре МКАД в столичном районе Бирюлево ведутся работы по устранению последствий выхода ручья из берегов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

Вода появилась под Прудищенским путепроводом. Причиной подтопления стали таяние снега, дождь и весенний паводок.

— Ситуация находится под контролем бригады «Мосводостока», осуществляющей перекачку воды с дорожной части с помощью насосов суммарной производительностью 1290 кубических метров в час, — говорится в Telegram-канале «Мосводостока».

22 марта заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о том, что водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к началу паводка. В этом году объем талых вод может достичь 350 миллионов кубометров.

Накануне Бирюков рассказал, что на столичных набережных начались работы по подготовке к открытию навигации. В рамках проведения работ специалисты очистят сооружения от снега и наледи, проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, а также обновят сходы к воде и прогулочные тротуары.