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США ввели новые санкции в отношении 20 физических и юридических лиц из Белоруссии

Полина Пашкина
В мире
США ввели новые санкции в отношении 20 физических и юридических лиц из Белоруссии
Фото: Pexels

Соединенные Штаты Америки внесли в санкционные списки по Белоруссии и Мьянме 20 физических и юридических лиц. Об этом в пятницу, 24 марта, заявили в пресс-службе Министерства финансов США.

Санкции будут введены против Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и Минского автомобильного завода (МАЗ). Также в список включили секретаря Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елены Балдовской и еще нескольких членов организации.

В санкционный перечень также добавили авиалайнер, которым якобы пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Согласно заявлению Минфина США, меры приняты в ответ на «жестокое подавление продемократического движения» и давление на гражданское общество после президентских выборов 2020 года. Санкции, по утверждению ведомства, свидетельствует о готовности США привлечь «режим в Минске к ответственности за соучастие» в специальной военной операции.

1 марта президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда санкций, введенных в отношении России в связи с проведением специальной военной операции.

Белоруссия Санкции США Мьянма
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