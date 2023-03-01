Байден продлил на год ряд введенных из-за СВО санкций против России

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Президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией на Украине и в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в среду, 1 марта.

— Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США, — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим глава американского государства продлил еще на год режим «санкционного положения, объявленный указом 13 660», передает сайт Белого дома.

Правительство Соединенных Штатов 24 февраля расширило список антироссийских санкций, включив в ограничительный перечень 22 физических и 83 юридических лица. Некоторые рестрикции были введены в отношении предприятий металлургического сектора.

Также Министерство торговли США внесло в свой черный список еще 66 организаций из России за активную поддержку отечественного военно-промышленного комплекса.