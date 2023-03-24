СМИ: IKEA продала последнюю фабрику в России

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Шведская компания IKEA, покинувшая отечественный рынок, продала последнюю принадлежавшую ей фабрику в России совладельцу петербургской Slotex Вадиму Осипову. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила газета «Коммерсант».

В материале говорится что принадлежащая данному предпринимателю компания «Инвест Плюс» закрыла сделку по покупке «ИКЕА Индастри Новгород» — производственной площадки IKEA в Подберезье Новгородской области.

По словам представителя Slotex, производителя кухонных гарнитуров, бизнес будет развиваться самостоятельно и не войдет в состав компании, передает «Коммерсант».

Новый владелец двух фабрик IKEA, российская компания «Лузалес», сохранит все рабочие места за сотрудниками этих предприятий. Об этом в феврале сообщил председатель совета директоров компании Руслан Семенюк.

В свою очередь председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России, как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс».