Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: IKEA продала последнюю фабрику в России

Евгений Жуков
Экономика
СМИ: IKEA продала последнюю фабрику в России
Фото: Pexels

Шведская компания IKEA, покинувшая отечественный рынок, продала последнюю принадлежавшую ей фабрику в России совладельцу петербургской Slotex Вадиму Осипову. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила газета «Коммерсант».

В материале говорится что принадлежащая данному предпринимателю компания «Инвест Плюс» закрыла сделку по покупке «ИКЕА Индастри Новгород» — производственной площадки IKEA в Подберезье Новгородской области.

По словам представителя Slotex, производителя кухонных гарнитуров, бизнес будет развиваться самостоятельно и не войдет в состав компании, передает «Коммерсант».

Новый владелец двух фабрик IKEA, российская компания «Лузалес», сохранит все рабочие места за сотрудниками этих предприятий. Об этом в феврале сообщил председатель совета директоров компании Руслан Семенюк.

В свою очередь председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России, как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс».

заводы и фабрики Россия Ikea
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте