«Чуть не потеряла сознание»: бывшую участницу «Дома-2» Мусульбес спасли медики Бали

Фото: Pexels

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес была вынуждена обратиться за помощью к врачам на Бали. С девушкой произошел неприятный инцидент: обычная операция по удалению бородавки обернулась для нее сильным недомоганием.

Утро экс-участницы «Дома-2» началось с посещения клиники на Бали. На ноге у Мусульбес появилась бородавка, которая не прошла сама по себе.

— Пока мне ее удаляли, я чуть не потеряла сознание. Бросило в жар, закружилась голова, — поделилась переживаниями о произошедшем девушка в личном блоге.

Мусульбес добавила, что все это сопровождалось сильной тошнотой.

Некоторые пользователи Сети выразили мнение, что девушку «настигла карма». Не так давно Мусульбес призналась в романе с Романом Капаклы. Влюбленные поделились совместными фотографиями. Комментаторы решили, что это действие доставило много боли жене Капаклы Марине Африкантовой.

Африкантова и Капаклы сыграли первую свадьбу в июле 2018 года на Сейшелах. Брак не имел законной силы на территории России, поэтому официальное бракосочетание пары с разницей в возрасте в 11 лет состоялось через год в Москве.