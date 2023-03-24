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Французский журналист Боке сообщил о получении российского паспорта

Полина Пашкина
Общество
Французский журналист Боке сообщил о получении российского паспорта
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Французский журналист и волонтер Адриан Боке, освещавший события в Донбассе, в пятницу, 24 марта, заявил о получении российского паспорта.

Гражданство Российской Федерации Боке предоставил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан в конце февраля.

Церемонию вручения российского паспорта Боке в целях безопасности организовали втайне, передает ТАСС. Время и место ее проведения засекретили.

Журналист заявил, что теперь он планирует обратиться с просьбой о получении гражданства РФ его женой и дочерью. По мнению Боке, это должно обезопасить их от угроз, которые они получают во Франции.

В январе журналист в торжественной обстановке подал заявление на получение в России статуса беженца. Боке отметил, что ждал этого момента восемь месяцев. Угрозы журналисту поступали от украинских националистов, поскольку он работал в Донбассе: был официальным экспертом по баллистике и вооружению, фиксировал обстрелы гражданских объектов, снимал документальный фильм, а также передал осколки снарядов натовского образца на выставку в Музей Победы.

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