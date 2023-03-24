Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ после улучшения состояния

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Журналиста и бывшего члена Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Николая Сванидзе, попавшего в больницу в начале февраля, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку состояние здоровья публициста значительно улучшилось. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

— Известно, что ему больше не требуется аппарат для дыхания. Он дышит самостоятельно и даже начал говорить, — отметила Меркачева.

При этом она рассказала, что пока говорить по телефону Сванидзе все еще трудно. Несмотря на это, Меркачева выразила уверенность, что знаменитый журналист в скором времени сможет делать и это.

В материале «МК» говорится, что лечение Сванидзе на данный момент практически завершилось. Сейчас телеведущий находится на этапе восстановления.

Николая Сванидзе госпитализировали в Москве 6 февраля. По предварительным данным, он был доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии. У 67-летнего журналиста диагностирован отек легких.

Позже стало известно, что Сванидзе вывели из искусственной комы. Журналист был подключен к ИВЛ, а его состояние оставалось стабильно тяжелым в связи с развитием сепсиса, пневмонии и проблем с внутренними органами.