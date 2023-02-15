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СМИ: Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна

Лейла Алиева
Общество
СМИ: Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна
Фото: YouTube/Ещенепознер

Журналиста Николая Сванидзе вывели из искусственной комы. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент журналист еще подключен к ИВЛ, а его состояние остается стабильно тяжелым в связи с развитием сепсиса, пневмонии и проблем с внутренними органами. Несмотря на то что Сванидзе уже в сознании, его движения ограничены, дыхание тяжелое, но уже без хрипов.

Врачи регулярно следят за пациентом и отмечают положительную динамику на фоне интенсивной терапии, передает Telegram-канал.

Сванидзе госпитализировали в Москве 6 февраля. По предварительным данным, он был доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии. У 67-летнего журналиста диагностирован отек легких.

До этого в медицинское учреждение попал известный российский телеведущий и ученый Николай Дроздов. Тогда специалисты диагностировали у него многочисленные переломы ребер.

Позже зоолог раскрыл подробности своей госпитализации. Он отметил, что его лечат очень хорошие и профессиональные врачи, а больница находится недалеко от его дома.

7 февраля стало известно, что Дроздова выписали из больницы, а все полученные трещины и переломы у него заросли.

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